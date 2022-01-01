Uzņēmumu katalogs
Afiniti Algas

Afiniti algas svārstās no $6,992 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $189,050 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Afiniti. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Datu zinātnieks
Median $139K
Programmatūras inženieris
Median $7K
Datu analītiķis
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Biznesa analītiķis
$79.6K
Finanšu analītiķis
$21.4K
Mārketings
$19.9K
Produkta dizainers
$189K
Produkta vadītājs
$17.3K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$166K
Risinājumu arhitekts
$129K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Afiniti, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $189,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Afiniti, ir $50,497.

