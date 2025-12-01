Uzņēmumu katalogs
Projektu menedžeris atlīdzība in United States Affirm kopā ir $206K year L7 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Affirm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$217K - $263K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$200K$217K$263K$280K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Akciņu iegūšanas grafiks

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Affirm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (12.50% ceturkšņa)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Affirm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Affirm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu menedžeris pozīcijai Affirm in United States, ir gada kopējā atlīdzība $279,560. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Affirm Projektu menedžeris pozīcijai in United States, ir $200,030.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.