Uzņēmumu katalogs
Affirm
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Vadības konsultants

  • Visas Vadības konsultants algas

Affirm Vadības konsultants Algas

Vidējā Vadības konsultants kopējā atlīdzība in United States Affirm svārstās no $65.6K līdz $95.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Affirm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$74.4K - $86.4K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$65.6K$74.4K$86.4K$95.2K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Vadības konsultants datis par Affirm lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Akciņu iegūšanas grafiks

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Affirm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (12.50% ceturkšņa)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Affirm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Affirm uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Vadības konsultants piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai Affirm in United States, ir gada kopējā atlīdzība $95,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Affirm Vadības konsultants pozīcijai in United States, ir $65,600.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Affirm

Saistītie uzņēmumi

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.