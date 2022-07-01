Uzņēmumu Katalogs
AEye
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

AEye Algas

AEye algu diapazons svārstās no $159,120 kopējā atalgojumā gadā Mehāniskais inženieris apakšējā galā līdz $312,555 Aparatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AEye. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Aparatūras inženieris
$313K
Mehāniskais inženieris
$159K
Produkta vadītājs
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Programmatūras inženieris
$179K
Programmatūras inženieru vadītājs
$204K
Tehniskais programmu vadītājs
$231K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AEye, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $312,555. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AEye, ir $206,508.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš AEye

Saistītie Uzņēmumi

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi