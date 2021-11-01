Uzņēmumu katalogs
Aeva
Aeva Algas

Aeva algas svārstās no $187,018 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $477,375 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aeva. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $210K
Aparatūras inženieris
Median $225K
Mehānikas inženieris
Median $210K

Produkta dizainers
$477K
Produkta vadītājs
$187K
Programmu vadītājs
$427K
Projektu vadītājs
$347K
Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Aeva uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Aeva, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $477,375. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aeva, ir $225,000.

