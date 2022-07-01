Uzņēmumu Katalogs
Aetion
Aetion Algas

Aetion algu diapazons svārstās no $57,733 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $108,690 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aetion. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Datu zinātnieks
$94.7K
Darbinieku atlases speciālists
$57.7K
Programmatūras inženieris
$109K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Най-високоплатената роля, докладвана в Aetion, е Programmatūras inženieris at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $108,690. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Aetion, е $94,689.

Citi Resursi