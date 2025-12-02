Uzņēmumu katalogs
Aerie Pharmaceuticals
Aerie Pharmaceuticals Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas

Vidējā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) kopējā atlīdzība Aerie Pharmaceuticals svārstās no $127K līdz $173K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aerie Pharmaceuticals kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$136K - $164K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$127K$136K$164K$173K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Aerie Pharmaceuticals?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai Aerie Pharmaceuticals, ir gada kopējā atlīdzība $172,840. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aerie Pharmaceuticals Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai, ir $126,650.

