Uzņēmumu Katalogs
Aera Technology
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Aera Technology Algas

Aera Technology algu diapazons svārstās no $13,065 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $348,250 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aera Technology. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Administrācijas vadītājs
$197K
Datu zinātnieks
$13.1K
Mārketings
$15.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Projektu vadītājs
$123K
Pārdošana
$348K
Programmatūras inženieris
$124K
Tehniskais programmu vadītājs
$53K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Aera Technology, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $348,250. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Aera Technology, ir $122,912.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Aera Technology

Saistītie Uzņēmumi

  • Andela
  • Zoho
  • Whatfix
  • Epicor
  • Plex Systems
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi