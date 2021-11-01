Uzņēmumu katalogs
Advantech
Advantech Algas

Advantech algas svārstās no $27,866 kopējā atlīdzībā gadā Mehānikas inženieris zemākajā līmenī līdz $99,500 Kiberdrošības analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Advantech. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $30.4K
Produkta vadītājs
Median $85K
Aparatūras inženieris
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Mārketings
$76.8K
Mehānikas inženieris
$27.9K
Produkta dizainers
$47K
Programmu vadītājs
$94.5K
Pārdošana
$30.2K
Kiberdrošības analītiķis
$99.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Advantech, ir Kiberdrošības analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $99,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Advantech, ir $69,650.

