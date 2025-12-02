Uzņēmumu katalogs
AdStart Media
AdStart Media Cilvēkresursi Algas

Vidējā Cilvēkresursi kopējā atlīdzība in Vietnam AdStart Media svārstās no ₫1.12B līdz ₫1.57B year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AdStart Media kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AdStart Media?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai AdStart Media in Vietnam, ir gada kopējā atlīdzība ₫1,571,491,152. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AdStart Media Cilvēkresursi pozīcijai in Vietnam, ir ₫1,122,493,680.

Citi resursi

