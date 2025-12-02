Uzņēmumu katalogs
Adrenaline Shoc UX pētnieks Algas

Vidējā UX pētnieks kopējā atlīdzība in Italy Adrenaline Shoc svārstās no €32.2K līdz €44K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Adrenaline Shoc kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$39.8K - $48.1K
Italy
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX pētnieks pozīcijai Adrenaline Shoc in Italy, ir gada kopējā atlīdzība €43,957. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Adrenaline Shoc UX pētnieks pozīcijai in Italy, ir €32,210.

