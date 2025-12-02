Uzņēmumu katalogs
Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ADP kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$46.4K - $55.1K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$42.8K$46.4K$55.1K$58.7K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

ADP uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (Infinity% periodā)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai ADP in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 75,717. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ADP Cilvēkresursi pozīcijai in Singapore, ir SGD 55,306.

