ADP
  • Algas
  • Biznesa analītiķis

  • Visas Biznesa analītiķis algas

ADP Biznesa analītiķis Algas

Mediānā Biznesa analītiķis atlīdzības in United States pakete ADP kopā ir $76K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ADP kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Mediānais pakete
company icon
ADP
Business Security Analyst
Alpharetta, GA
Kopā gadā
$76K
Līmenis
1
Pamatalga
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$1K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ADP?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

ADP uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (Infinity% periodā)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai ADP in United States, ir gada kopējā atlīdzība $133,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ADP Biznesa analītiķis pozīcijai in United States, ir $75,000.

Citi resursi

