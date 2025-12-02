Vidējā Grāmatvedis kopējā atlīdzība in United States ADP svārstās no $63.8K līdz $88.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ADP kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
ADP uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (Infinity% periodā)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.