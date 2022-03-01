Uzņēmumu Katalogs
ADNOC Algas

ADNOC algu diapazons svārstās no $70,446 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $196,943 Ģeoloģijas inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ADNOC. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Ģeoloģijas inženieris
$197K
Mehāniskais inženieris
$130K
Projektu vadītājs
$163K

Programmatūras inženieris
$70.4K
Tehniskais programmu vadītājs
$108K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā ADNOC, ir Ģeoloģijas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $196,943. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā ADNOC, ir $130,029.

