Acxiom
Acxiom Algas

Acxiom algas svārstās no $37,185 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $162,185 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Acxiom. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $110K

Full-Stack programmatūras inženieris

Risinājumu arhitekts
Median $100K

Datu arhitekts

Datu zinātnieks
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finanšu analītiķis
$144K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$37.2K
Projektu vadītājs
$83.6K
Pārdošana
$80.4K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$162K
BUJ

The highest paying role reported at Acxiom is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,185. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acxiom is $105,000.

