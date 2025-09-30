Uzņēmumu katalogs
ACV Auctions Programmatūras inženierijas vadītājs Algas Buffalo Area

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Buffalo Area pakete ACV Auctions kopā ir $200K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ACV Auctions kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Kopā gadā
$200K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ACV Auctions?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai ACV Auctions in Buffalo Area, ir gada kopējā atlīdzība $295,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ACV Auctions Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in Buffalo Area, ir $200,000.

