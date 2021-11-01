Uzņēmumu katalogs
ACV Auctions
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

ACV Auctions Algas

ACV Auctions algas svārstās no $85,425 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $200,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ACV Auctions. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $150K

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $200K
Datu zinātnieks
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produkta dizainers
$87.6K
Produkta vadītājs
$85.4K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ACV Auctions, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $200,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ACV Auctions, ir $110,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ACV Auctions

Saistītie uzņēmumi

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi