Activision Blizzard
Activision Blizzard Personāla atlases speciālists Algas

Mediānā Personāla atlases speciālists atlīdzības in United States pakete Activision Blizzard kopā ir $119K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Activision Blizzard kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Kopā gadā
$119K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$5K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Activision Blizzard?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Activision Blizzard uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Activision Blizzard in United States, ir gada kopējā atlīdzība $165,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Activision Blizzard Personāla atlases speciālists pozīcijai in United States, ir $124,300.

