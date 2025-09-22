Uzņēmumu katalogs
Activision Blizzard
Activision Blizzard Grāmatvedis Algas

Vidējā Grāmatvedis kopējā atlīdzība in Ireland Activision Blizzard svārstās no €129K līdz €184K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Activision Blizzard kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€148K - €173K
Ireland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€129K€148K€173K€184K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

€142K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Activision Blizzard uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Grāmatvedis hos Activision Blizzard in Ireland ligger på en årlig totalkompensasjon på €183,664. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Activision Blizzard for Grāmatvedis rollen in Ireland er €128,722.

Citi resursi