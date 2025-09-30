Uzņēmumu katalogs
Actalent
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Canada

Actalent Programmatūras inženieris Algas Canada

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Actalent kopā ir CA$106K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Actalent kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$106K
Līmenis
Mid Level
Pamatalga
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Actalent?

CA$226K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CA$42.3K+ (dažreiz CA$423K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Actalent in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Actalent for the Programmatūras inženieris role in Canada is CA$122,049.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Actalent

Saistītie uzņēmumi

  • Coinbase
  • Uber
  • Facebook
  • Pinterest
  • PayPal
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi