Uzņēmumu katalogs
Acronis
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Bulgaria

Acronis Programmatūras inženieris Algas Bulgaria

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Bulgaria pakete Acronis kopā ir BGN 92.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Acronis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Kopā gadā
BGN 92.6K
Līmenis
Senior
Pamatalga
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonuss
BGN 0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Acronis?

BGN 277K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam BGN 52K+ (dažreiz BGN 520K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Acronis in Bulgaria, ir gada kopējā atlīdzība BGN 141,624. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Acronis Programmatūras inženieris pozīcijai in Bulgaria, ir BGN 86,600.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Acronis

Saistītie uzņēmumi

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi