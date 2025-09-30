Uzņēmumu katalogs
Acronis
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta vadītājs

  • Visas Produkta vadītājs algas

  • Sofia City Province

Acronis Produkta vadītājs Algas Sofia City Province

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in Sofia City Province pakete Acronis kopā ir BGN 131K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Acronis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Kopā gadā
BGN 131K
Līmenis
L3
Pamatalga
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonuss
BGN 0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
20 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Acronis?

BGN 277K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam BGN 52K+ (dažreiz BGN 520K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produkta vadītājs ve společnosti Acronis in Sofia City Province představuje roční celkovou odměnu BGN 176,780. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Acronis pro pozici Produkta vadītājs in Sofia City Province je BGN 136,222.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Acronis

Saistītie uzņēmumi

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi