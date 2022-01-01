Uzņēmumu katalogs
Acronis
Acronis Algas

Acronis algas svārstās no $51,449 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $132,197 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Acronis. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Produkta vadītājs
Median $75.4K
Programmatūras inženieris
Median $90.8K
Datu zinātnieks
$51.4K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$100K
Projektu vadītājs
$79.2K
Pārdošana
$132K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Acronis, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $132,197. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Acronis, ir $84,998.

