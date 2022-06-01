Uzņēmumu katalogs
ACI Worldwide Algas

ACI Worldwide algas svārstās no $48,448 kopējā atlīdzībā gadā Programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $274,316 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ACI Worldwide. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Klientu panākumi
$98.5K
Datu zinātnieks
$106K
Cilvēkresursi
$59.7K

Produkta dizainers
$99.5K
Produkta vadītājs
$153K
Programmu vadītājs
$48.4K
Pārdošana
$274K
Pārdošanas inženieris
$241K
Programmatūras inženieris
$101K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ACI Worldwide, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $274,316. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ACI Worldwide, ir $101,304.

Citi resursi