Acer Programmatūras inženieris Algas Greater Taipei Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Taipei Area pakete Acer kopā ir NT$703K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Acer kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Acer
Project Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$703K
Līmenis
Engineer
Pamatalga
NT$703K
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Acer in Greater Taipei Area, ir gada kopējā atlīdzība NT$1,250,040. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Acer Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Taipei Area, ir NT$703,011.

