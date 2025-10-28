Uzņēmumu katalogs
Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in Taiwan pakete Accton Technology kopā ir NT$1.64M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Accton Technology kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Kopā gadā
NT$1.64M
Līmenis
Advance Engineer
Pamatalga
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
7 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Accton Technology in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$2,162,251. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Accton Technology Aparatūras inženieris pozīcijai in Taiwan, ir NT$1,181,817.

