Uzņēmumu Katalogs
Accion Labs
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Accion Labs Algas

Accion Labs algu diapazons svārstās no $6,474 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $388,050 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Accion Labs. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $17.7K
Datu zinātnieks
$18.3K
Produkta vadītājs
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Darbinieku atlases speciālists
$6.5K
Pārdošana
$244K
Risinājumu arhitekts
$388K
Tehniskais programmu vadītājs
$35.5K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Accion Labs is Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $388,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Accion Labs is $28,720.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Accion Labs

Saistītie Uzņēmumi

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi