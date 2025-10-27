Uzņēmumu katalogs
AccelByte
AccelByte Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Indonesia pakete AccelByte kopā ir IDR 242.77M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AccelByte kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Kopā gadā
IDR 242.77M
Līmenis
L3
Pamatalga
IDR 227.41M
Stock (/yr)
IDR 0
Bonuss
IDR 15.37M
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā AccelByte?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Iekļautie amati

Vietnes uzticamības inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai AccelByte in Indonesia, ir gada kopējā atlīdzība IDR 323,433,611. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AccelByte Programmatūras inženieris pozīcijai in Indonesia, ir IDR 227,407,833.

