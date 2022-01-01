Uzņēmumu katalogs
Accedo
Accedo Algas

Accedo algas svārstās no $32,714 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $139,887 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Accedo. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/10/2025

$160K

Cilvēkresursi
$93.9K
Vadības konsultants
$140K
Mārketings
$76.2K

Produkta dizainers
$32.7K
Produkta vadītājs
$93.3K
Programmu vadītājs
$73.8K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$115K
Risinājumu arhitekts
$108K
Tehnisko programmu vadītājs
$99.2K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Accedo, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $139,887. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Accedo, ir $93,897.

Citi resursi