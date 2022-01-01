Uzņēmumu Katalogs
ABOUT YOU
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

ABOUT YOU Algas

ABOUT YOU algu diapazons svārstās no $65,128 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $92,656 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ABOUT YOU. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $69.8K
Datu analītiķis
$70.3K
Datu zinātnieks
$69.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produkta dizainers
$92.7K
Produkta vadītājs
$81.5K
Projektu vadītājs
$65.1K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā ABOUT YOU, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $92,656. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā ABOUT YOU, ir $70,053.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš ABOUT YOU

Saistītie Uzņēmumi

  • Zalando
  • Lyst
  • Jane
  • Tradesy
  • Touch of Modern
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi