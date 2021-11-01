Uzņēmumu katalogs
Abnormal AI
Abnormal AI Algas

Abnormal AI algas svārstās no $67,409 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu menedžeris zemākajā līmenī līdz $623,603 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Abnormal AI. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
Median $200K
Kiberdrošības analītiķis
Median $181K

Cilvēkresursi
$624K
Mārketings
$208K
Mārketinga operācijas
$214K
Personāla atlases speciālists
$199K
Pārdošana
$236K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$585K
Tehnisko programmu menedžeris
$67.4K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Abnormal AI uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Abnormal AI, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $623,603. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Abnormal AI, ir $210,816.

