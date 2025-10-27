Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta dizainers atlīdzības in United States pakete AbleTo kopā ir $161K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AbleTo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
AbleTo
Product Designer
hidden
Kopā gadā
$161K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$21K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizainers pozīcijai AbleTo in United States, ir gada kopējā atlīdzība $194,700. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AbleTo Produkta dizainers pozīcijai in United States, ir $171,000.

