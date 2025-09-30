Uzņēmumu katalogs
ABBYY
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY Programmatūras inženieris Algas Budapest Metropolitan Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Budapest Metropolitan Area pakete ABBYY kopā ir HUF 28.19M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ABBYY kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Kopā gadā
HUF 28.19M
Līmenis
L3
Pamatalga
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonuss
HUF 0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ABBYY?

HUF 56.4M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam HUF 10.58M+ (dažreiz HUF 105.75M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai ABBYY in Budapest Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība HUF 34,507,330. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ABBYY Programmatūras inženieris pozīcijai in Budapest Metropolitan Area, ir HUF 22,317,081.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ABBYY

Saistītie uzņēmumi

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi