ABBYY
ABBYY Algas

ABBYY algas svārstās no $36,116 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $111,543 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ABBYY. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $80K
Biznesa analītiķis
$93.6K
Korporatīvā attīstība
$39.2K

Klientu apkalpošana
$36.4K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$36.1K
Mārketings
$46.6K
Produkta vadītājs
$78.2K
Projektu vadītājs
$72.1K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$112K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ABBYY, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $111,543. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ABBYY, ir $72,136.

