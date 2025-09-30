Uzņēmumu katalogs
ABB
ABB Programmatūras inženieris Algas Switzerland

Programmatūras inženieris atlīdzība in Switzerland ABB kopā ir CHF 122K year Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Switzerland pakete kopā ir CHF 118K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ABB kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ABB?

Iekļautie amati

Tīklu inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai ABB in Switzerland, ir gada kopējā atlīdzība CHF 137,784. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ABB Programmatūras inženieris pozīcijai in Switzerland, ir CHF 90,996.

