Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Zurich Area ABB kopā ir CHF 122K year Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Zurich Area pakete kopā ir CHF 118K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ABB kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu