  • Algas
  • Produkta dizainers

  • Visas Produkta dizainers algas

  • Philadelphia Area

ABB Produkta dizainers Algas Philadelphia Area

Produkta dizainers atlīdzība in Philadelphia Area ABB kopā ir $94K year Product Designer līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ABB kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ABB?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizainers pozīcijai ABB in Philadelphia Area, ir gada kopējā atlīdzība $98,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ABB Produkta dizainers pozīcijai in Philadelphia Area, ir $90,000.

