ABB
  • Algas
  • Mehānikas inženieris

  • Visas Mehānikas inženieris algas

  • Sweden

ABB Mehānikas inženieris Algas Sweden

Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Mehānikas inženieris datis par ABB lai atbloķētu!

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Mehānikas inženieris datis par ABB lai atbloķētu!

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ABB?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Mehānikas inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai ABB in Sweden, ir gada kopējā atlīdzība SEK 629,902. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ABB Mehānikas inženieris pozīcijai in Sweden, ir SEK 522,679.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ABB

