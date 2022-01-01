Uzņēmumu katalogs
ABB
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

ABB Algas

ABB algas svārstās no $6,349 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $191,040 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ABB. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $82.9K
Aparatūras inženieris
Median $120K
Produkta dizainers
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Datu zinātnieks
Median $39.4K
Finanšu analītiķis
Median $9.3K
Grāmatvedis
$53.2K
Biznesa analītiķis
$114K
Vadības sistēmu inženieris
$28.6K
Reklāmas tekstu autors
$45.2K
Klientu apkalpošana
$6.3K
Mārketings
$17.9K
Mehānikas inženieris
$63.5K
Produkta vadītājs
$151K
Projektu vadītājs
$154K
Pārdošana
$86.8K
Pārdošanas inženieris
$50.6K
Kiberdrošības analītiķis
$32.5K
Risinājumu arhitekts
$191K
Tehnisko programmu vadītājs
$76.1K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ABB, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $191,040. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ABB, ir $63,528.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ABB

Saistītie uzņēmumi

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi