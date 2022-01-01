Uzņēmumu katalogs
AARP Algas

AARP algas svārstās no $52,260 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $201,000 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AARP. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $155K
Biznesa analītiķis
Median $118K
Mārketings
Median $123K

Datu analītiķis
$99K
Datu zinātnieks
$131K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$52.3K
Produkta dizainers
$201K
Projektu vadītājs
$121K
Risinājumu arhitekts
$72.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots AARP, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AARP, ir $120,600.

Citi resursi