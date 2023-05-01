Uzņēmumu Katalogs
Aaptiv
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
Galvenās atziņas
  • Ieguldiet kaut ko unikālu par Aaptiv, kas varētu būt noderīgs citiem (piemēram, intervijas padomi, komandu izvēle, unikāla kultūra utt.).
    • Par

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Tīmekļa vietne
    2015
    Dibināšanas gads
    126
    Darbinieku skaits
    $10M-$50M
    Aptuv. ieņēmumi
    Galvenais birojs

    Saņemiet Verificētās Algas Savā Ienākošajā Pastkastītē

    Abonējiet verificētos piedāvājumus.Jūs saņemsiet atalgojuma detaļu sadalījumu pa e-pastu. Uzzināt Vairāk

    Šī vietne ir aizsargāta ar reCAPTCHA, un tiek piemērota Google Privātuma Politika un Pakalpojumu Noteikumi .

    Piedāvātie Darbi

      Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Aaptiv

    Saistītie Uzņēmumi

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Skatīt visus uzņēmumus ➜

    Citi Resursi