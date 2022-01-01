Uzņēmumu Katalogs
A123 Systems
A123 Systems Algas

A123 Systems algu diapazons svārstās no $29,850 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $149,250 Datu zinātnieks augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem A123 Systems. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.

Ķīmijas inženieris
Median $125K
Datu zinātnieks
$149K
Programmatūras inženieris
$29.9K

Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā A123 Systems, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at A123 Systems is Datu zinātnieks at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at A123 Systems is $125,000.

