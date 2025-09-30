Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Chicago Area 84.51˚ kopā ir $133K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Chicago Area pakete kopā ir $125K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 84.51˚ kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā 84.51˚?

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programmatūras inženieris hos 84.51˚ in Greater Chicago Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $144,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 84.51˚ for Programmatūras inženieris rollen in Greater Chicago Area er $93,850.

