84.51˚
84.51˚ Datu zinātnieks Algas Greater Seattle Area

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Greater Seattle Area pakete 84.51˚ kopā ir $177K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 84.51˚ kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
84.51˚
Data Scientist
Seattle, WA
Kopā gadā
$177K
Līmenis
L5
Pamatalga
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$17K
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
11 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā 84.51˚?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai 84.51˚ in Greater Seattle Area, ir gada kopējā atlīdzība $187,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 84.51˚ Datu zinātnieks pozīcijai in Greater Seattle Area, ir $164,000.

