84.51˚ Algas

84.51˚ algas svārstās no $80,400 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $252,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 84.51˚. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Datu zinātnieks
Median $123K
Programmatūras inženieris
Median $140K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Pētnieks zinātnieks

Pārdošana
Median $105K

Produkta vadītājs
Median $252K
Mārketinga operācijas
$80.4K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$241K
