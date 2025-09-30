Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Dallas Area 7-Eleven svārstās no $136K year Software Engineer II līmenim līdz $171K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Dallas Area pakete kopā ir $156K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 7-Eleven kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
