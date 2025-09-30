Uzņēmumu katalogs
7-Eleven
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Dallas Area

7-Eleven Programmatūras inženieris Algas Greater Dallas Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Dallas Area 7-Eleven svārstās no $136K year Software Engineer II līmenim līdz $171K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Dallas Area pakete kopā ir $156K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 7-Eleven kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā 7-Eleven?

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at 7-Eleven in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $173,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven for the Programmatūras inženieris role in Greater Dallas Area is $157,000.

