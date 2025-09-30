Uzņēmumu katalogs
7-Eleven
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Bengaluru

7-Eleven Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete 7-Eleven kopā ir ₹3M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 7-Eleven kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
7-Eleven
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹3M
Līmenis
Software Engineer II
Pamatalga
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹254K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā 7-Eleven?

₹13.94M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.14M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai 7-Eleven in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,364,372. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 7-Eleven Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹2,724,619.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta 7-Eleven

Saistītie uzņēmumi

  • Sephora
  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • Faire
  • Zappos.com
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi