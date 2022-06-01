Uzņēmumu katalogs
66degrees
66degrees Algas

66degrees algas svārstās no $131,340 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $250,848 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 66degrees. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $138K
Datu zinātnieks
$181K
Produkta dizainers
$131K

Projektu vadītājs
$181K
Pārdošana
$229K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$219K
Risinājumu arhitekts
$251K
Tehnisko programmu vadītājs
$179K
BUJ

The highest paying role reported at 66degrees is Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $250,848. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 66degrees is $180,746.

