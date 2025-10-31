Uzņēmumu katalogs
3Q/DEPT
3Q/DEPT Mārketings Algas

Mediānā Mārketings atlīdzības in United States pakete 3Q/DEPT kopā ir $80K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu 3Q/DEPT kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Mediānais pakete
company icon
3Q/DEPT
Account Manager
San Francisco, CA
Kopā gadā
$80K
Līmenis
-
Pamatalga
$80K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā 3Q/DEPT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai 3Q/DEPT in United States, ir gada kopējā atlīdzība $90,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 3Q/DEPT Mārketings pozīcijai in United States, ir $80,000.

